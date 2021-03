Biomutant: Kampf-Trailer läutet digitale Vorbestellungen ein

Nur noch zwei Monate, dann beginnt das Biomutant-Abenteuer: Am 25.05.2021 steht das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den digitalen und realen Regalen. Heute gibt es dazu einen actiongeladenen Kampf-Trailer, der zeigt, wie vielseitig Kämpfe in Biomutant ablaufen können:

Ab heute besteht die Möglichkeit, Biomutant auf PC, PlayStation 4 und Xbox One vorzubestellen. Das Spiel kann für die UVP von 59,99 € vorbestellt werden. Als Vorbesteller-Bonus gibt es die Klasse Söldner.

Der Söldner ist zum Spielstart nur wählbar, wenn man den DLC besitzt. Der Söldner bietet eine einzigartige Kombination von Perks und hat beidhändigen Kampf als Start-Fähigkeit und ist passend dazu mit einer Art klassischen Katana und dem kürzeren Wakizashi-Schwert ausgerüstet, wenn man Begriffe aus unserer Welt verwenden würde. Ganz einfach gesagt, lässt der Söldner die Spieler:innen die Welt von Biomutant im klassischen Samurai-Look bereisen.

THQ Nordic beantwortet außerdem einige Fragen zum Vorbesteller-Bonus:

Wer bekommt den Söldner als Vorbesteller-Bonus?

Die Söldner-Klasse ist in allen digitalen Vorbestellungen enthalten und ebenso Bestandteil der Collector’s Edition und der Atomic Edition von Biomutant (auch wenn man diese später erst kauft), in diesen Editionen ist ein Code für den DLC enthalten. Vorbestellungen der Standard-Box-Version von Biomutant enthalten den Söldner DLC hingegen nicht.

Ist der DLC Plattform-Exklusiv oder gibt es einen Unterschied, zwischen PC und Konsolen-Vorbestellungen?

Der Sölnder-DLC ist auf allen Plattformen identisch. Besitzer einer PlayStation 4 erhalten zusätzlich ein PS4-Theme von Biomutant.

Wird der Söldner auch nach dem Release erhältlich sein?

Ja, wir werden den Söldner-DLC auch nach der Veröffentlichung von Biomutant anbieten. Als Vorbesteller macht ihr einen etwas besseren Deal, da der DLC für Vorbesteller gratis zum Spiel dazukommt. Somit spart man gegenüber einem Kauf des Spiels am Release-Tag und einem zusätzlichen Kauf der Klasse.

Collector’s Editions sind vorbestellbar:

Die Atomic Edition ist bis zum Kern speziell und enthält folgende Elemente:

Sehr detailliertes Diorama – 60 cm lang, 25 cm breit, 30 cm hoch

Spiel Biomutant

Steelbook

T-Shirt (Größe L/XL)

Übergroßes Mousepad (80 cm x 35 cm)

Stoff-Artwork (DIN A1)

Soundtrack

Premium-Box

Amazon Vorbestellung – 389,91 Euro

Die Biomutant Atomic Edition wird bei ausgewählten Händlern zu einem UVP von 399,99 € verfügbar sein.

Biomutant Collector‘s Edition

Lass dein Wohnzimmer mutieren! Die Biomutant Collector‘s Edition wird zu einem UVP von 109,99 € für PC und 119,99 € für Konsolen verfügbar sein. Der genetische Code dieser Edition hat die folgende Sequenz: