Blacktail: Gameplay Overview Trailer veröffentlicht

Bereitet euch mit dem neuen Gameplay Overview Trailer auf den einzigartigen Mix aus intensivem Bogenkampf und düsterer Story in Blacktail vor.

Blacktail, das surreale First Person Action Adventure mit seiner düsteren Fantasiewelt, die gefüllt ist mit packenden Geschichten und wieder erzählten Legenden, hat jetzt einen neuen Gameplay Overview Trailer spendiert bekommen, der die Spieler auf einen Release am 15. Dezember einstimmt.

Blacktail wird vom polnischen Indie Studio THE PARASIGHT entwickelt und durch Focus Entertainment veröffentlicht. Ihr schlüpft in die Haut von Yaga, ein junges Mädchen, dem Hexerei vorgeworfen wird. Wenn euch lebendige Erinnerungen eurer Vergangenheit heimsuchen, bleibt euch keine andere Wahl, als diesen zu folgen, um eure eigene Geschichte zu ergründen. Wer möchte, bestellt Blacktail vor und lässt sich jetzt vom Gameplay Overview Trailer tief in die Wälder zerren!

Blacktail erscheint am 15. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.