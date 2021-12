Blacktail: Demo-Version zum märchenhaften Adventure verfügbar

Die Demo-Version zu Blacktail, die nur bis zum 21. Dezember 2021 auf der Xbox verfügbar ist, zeigt zum ersten Mal das märchenhafte Action-Adventure-Gameplay des Spiels und gibt den Fans einen Einblick in das, was sie im Jahr 2022 erleben werden.

Mit der Unreal Engine 4 zum Leben erweckt und liebevoll von Entwickler THE PARASIGHT gestaltet, bekommen die Spieler einen Eindruck von der Verschmelzung einer realistischen Waldkulisse mit fantastischen Fabeln, die die slawische Folklore zum Leben erwecken.

Die Blacktail-Demo zeigt die ersten anderthalb Stunden des Spiels und stellt viele der Hauptcharaktere vor, die im Laufe der Geschichte auftreten werden. Obwohl das Spiel derzeit noch nicht auf anderen Plattformen verfügbar ist, hofft THE PARASIGHT, allen Spielern die Möglichkeit zu geben, das Spiel vor der Veröffentlichung selbst zu erleben!

Abgesehen von der Geschichte und der Grafik bietet Blacktail ein bogenbasiertes Gameplay rund um die Waldhexe Baba Yaga, das sich schrittweise entwickelt, während die Spieler ihre Fertigkeiten verfeinern und neue Perks in ihrem Fertigkeitenbaum erhalten.

Entdeckt Rezepte, um in eurem schwarzen Kessel grausame Tränke zu brauen, benutzt euren Besen und legt besondere Verhexungen an. Besucht die legendäre Hühnerbein-Hütte der Überlieferung, um neue Fähigkeiten freizuschalten.

„Die Geschichte ist ein zentraler Pfeiler von THE PARASIGHT, nicht nur als die Art von qualitativ hochwertigem narrativen Design, wie man es in vielen Top-Action-Adventure-Spielen sieht, sondern auch durch das Eintauchen in die kulturellen Fabeln und regionalen Mythen, die im Laufe der Jahrhunderte neu erzählt und verändert wurden“, sagt Bartosz Kaproń, CEO & Creative Director. „Wir interpretieren die Geschichten von Baba Yaga aus der slawischen Folklore neu als düstere Erzählung, die den Spieler in die Rolle einer Hexe versetzt.“