Blasphemous 2: Interview mit den Entwicklern

Während eines Team17-Presseevents saßen wir mit den Entwicklern von „The Game Kitchen“ zusammen, um mit ihnen über ihr kommendes Spiel Blasphemous 2 zu sprechen. Sie gaben uns spannende Einblicke über ihre Inspirationen und erzählten uns, was das Spiel vom Erstling unterscheidet.

Hallo, ich bin Gary von XboxDynasty. Ich hatte soeben die Möglichkeit, euer neuestes Spiel zu spielen und bin beeindruckt. Der Artstyle und das Gameplay haben mich mehr als überrascht und ich freue mich schon auf den Release des Spiels. Bevor wir zu den größeren Fragen kommen, würdet ihr euch für unsere Leser vorstellen?

Danke für die netten Worte. Wir sind Enrique Cabeza, Art Director und Autor des Spiels und David Erosa, Produzent bei The Game Kitchen.

Ich gehöre zu den Leuten, die Blasphemous bisher noch nicht gespielt haben. Werden Spieler wie ich den Nachfolger genießen können, ohne den Vorgänger gespielt zu haben?

Enrique: Nein, das ist nicht notwendig. Aber wenn man tiefer in die Materie, also die Charaktere, die Story, die Bosse, die Lore und die Orte von Blasphemous eintauchen möchte, dann kann ich jedem empfehlen, den ersten Teil zu spielen. Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, glaube ich, dass man dadurch mehr Freude am Spiel haben wird.

David: Im ersten Spiel gab es verschiedene Enden. Es gab ein schlechtes Ende, ein gutes Ende und ein wirklich gutes Ende. Dieses wirklich gute Ende kam erst durch einen DLC hinzu und wir betrachten dieses als das wahre Ende. Auf diesem baut der Nachfolger auch auf und führt die Geschichte fort.

Wenn wir gerade bei der Story sind, was könnt ihr uns über diese erzählen?

Enrique: In der Lore gibt es einen Gott, der gnadenlos macht, was er will. Jeder Gegner und jeder Boss entspringt ihm. Im ersten Spiel wurde dieser vom Reumütigen besiegt und fällt in einen tiefen Schlaf – doch natürlich will er wieder auferstehen. Es liegt am Spieler, diese Wiederauferstehung zu stoppen.

Inwiefern unterscheiden sich die Gameplay-Mechaniken vom ersten Teil?

Enrique: Wir haben neue Waffen hinzugefügt und das Movement erweitert. Im Gegensatz zum Vorgänger hat der Spieler nun die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Waffen zu wählen, die sich alle unterschiedlich spielen. Sie haben jeweils andere Fähigkeiten, mit denen sich auch neue Areale freischalten lassen. Der Fokus wurde mehr auf Metroidvania gesetzt und besonders dieser Aspekt verstärkt. Sprich, nicht nur der Spieler wird im Laufe der Zeit besser, auch die Waffen entwickeln sich weiter und erhalten neue Fähigkeiten. In vielen Fällen werden spezifische Skills benötigt, um auf der Map weiterzukommen.

David: Das macht das Ganze interessanter, ist aber auch äußerst herausfordernd.

Bedeutet das, dass ich manche Gebiete des Spiels nicht sehen werde, wenn ich mich nicht für eine bestimmte Waffe entscheide?

David: So ungefähr. Wir zwingen den Spieler nicht dazu, eine bestimmte Waffe zu nutzen, aber egal für welche man sich am Anfang entscheidet, bekommt man im Laufe des Spiels die Möglichkeit, die anderen freizuschalten. Man kann nahtlos zwischen ihnen hin- und herwechseln.

Enrique: Es gibt beispielsweise eine Waffe, mit der man auf Glocken schlagen kann, um versteckte Bereiche freizuschalten. Dann gibt es eine Waffe, um sich zwischen verschiedenen Plattformen teleportieren zu können. Und dann gibt es noch eine Waffe, mit der man Schläge nach unten ausführen kann. Jede Waffe ist einzigartig und spielt sich anders.

Der Artstyle ist wie bereits im ersten Teil speziell. Ihr kombiniert einen makabren und blutigen Stil mit einem Pixel-Look. Was war eure Inspiration dafür?

David: Inspiration haben wir aus der spanischen Folklore gezogen.

Enrique: Ja, wir sind da sehr leidenschaftlich dabei. Es ist tatsächlich etwas Kulturelles. Wir haben in der spanischen Folklore viele makabre Bilder und religiöse Einflüsse, vieles ist düster und mysteriös. Daraus haben wir unsere Inspiration gezogen und es in ein Dark Fantasy-Videospiel gepackt. Unsere Inspiration geht noch darüber hinaus und kommt von der Musik, Literatur, Poesie, Gemälden, Skulpturen, und noch vielem mehr. Spieler können bei Interesse tiefer in das Thema eintauchen und die Quellen unserer Inspiration in der spanischen Kultur finden.

David: Allerdings haben wir auch versucht, keine direkten Referenzen zu machen. Wir wollten niemanden verärgern und die Referenzen subtil angehen. Ebenso wollten wir keine direkten Anspielungen auf das Christentum machen. Religion ist aber auch nur ein kleiner Teil davon.

Gab es etwas, das ihr bereits im ersten Spiel implementieren wolltet, es aber nicht getan habt?

David: Eine Menge sogar. Im Artbook des ersten Spiels gab es beispielsweise Concept-Art zu Charakteren, die im Spiel nicht vorgekommen sind. Jetzt sind sie dabei und ich hoffe, dass die Spieler sie entdecken werden.

Enrique: Blasphemous 2 ist eine Chance für uns, die Dinge ins Spiel zu integrieren, die wir vorher aus Zeitgründen nicht integrieren konnten.

Inwiefern haben die Rezensionen und das Spieler-Feedback den Nachfolger beeinflusst? Gab es spezielle Momente, bei denen ihr an das Feedback gedacht habt?

Enrique: Mit Blasphemous haben wir alles gemacht, was wir zu diesem Zeitpunkt machen konnten. Es war in gewisser Weise bodenständiger und wir hatten ein kleineres Budget. Mit Teil 2 wollten wir dem Spieler die Möglichkeit geben, sich im Kampf freier austoben zu können und wir wollten vor allem das Metroidvania-Feeling verstärken. Der erste Teil ist ein Mix aus vielen verschiedenen Elementen, aber kein klassisches Metroidvania. Dieses Mal wollten wir den Leuten ein ordentliches Metroidvania geben. Es gibt mehr Möglichkeiten seinen Build zu gestalten, es gibt mehr Gameplay-Mechaniken, ein flüssigeres Spielgefühl, mehr Plattforming-Elemente, Quality-of-Life-Verbesserungen und einfach etwas mehr von allem.

David: Wir wussten, dass wir das Spiel in vielerlei Hinsicht verbessern können und haben auch eine Menge aus der Entwicklung gelernt. Intern sagen wir, dass Blasphemous 2 das ist, was passiert, wenn man den ersten Teil komplett hochdrehen würde.

Gibt es bereits Pläne für einen dritten Teil oder kommende DLCs?

Enrique: Pläne für einen dritten Teil? Ich denke, wir müssen erst einmal über Urlaub nachdenken.

David: Diskussionen zum dritten Teil oder zu DLCs gab es bisher noch nicht. Unser Fokus liegt im Moment auf der Fertigstellung dieses Spiels und es gibt noch viele Dinge, an denen wir arbeiten und die wir berücksichtigen müssen. Unser Ziel ist es, den zweiten Teil so gut wie möglich zu machen. Was danach kommt, wissen wir noch nicht. Wir warten auch erst einmal das Feedback ab.

Blasphemous 2 erscheint am 24. August für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X und Xbox Series S.