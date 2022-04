Blast Brigade: Stylisches 2D-Metroidvania-Adventure ab heute erhältlich

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread, ein von Allods Team Arcade entwickeltes 2D-Metroidvania-Abenteuer, erscheint heute für PC, Nintendo Switch PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Nachdem das Gameplay-Erlebnis durch das Feedback der Community im Early-Access-Programm von Steam verfeinert wurde und „sehr positive“ Kritiken erhalten hat, können die Spieler nun auf allen Plattformen eine komplette, ausgefeilte, explosive 2D-Welt mit Erkundung im Metroidvania-Stil genießen.

Blast Brigade zeichnet sich durch einen augenzwinkernden Tonfall, eine tiefgründige und umfangreiche Geschichte und eine Reihe von unverwechselbaren Charakteren aus. Humorvolle Dialoge ergänzen die von Action-Filmen aus den 80er Jahren inspirierten Zwischensequenzen mit umfassender Sprachausgabe.

Der amerikanische Held Jeff – der eigentliche Anführer der Blast Brigade – wird von Jason Griffith gesprochen, der zuvor Sonic und später Shadow in den Sonic the Hedgehog-Spielen verkörperte.

Blast Brigade erzählt die Geschichte einer Gruppe von Spezialagenten aus der ganzen Welt, die sich gegen das böse Genie Dr. Cread verbünden müssen. Als eine scheinbar routinemäßige Mission zu einem verzweifelten Wettlauf um den Weltuntergang eskaliert, müssen die Helden zusammenarbeiten, um nicht nur die Welt zu retten, sondern auch das alte Erbe eines Inselparadieses zu bewahren.

Die Spieler können die Kontrolle über vier verschiedene Helden übernehmen, die jederzeit gewechselt werden dürfen, um die Herausforderungen auf ihrem Weg zu meistern. Jeder Charakter verfügt über ganz individuelle Spezialfähigkeiten und Gadgets, mit denen neue vom ruchlosen Dr. Cread eroberte Bereiche der abgelegenen Insel erschlossen werden können.

Mit Jeffs Granatwerfer kann großer Schaden angerichtet werden, mit Shuras Enterhaken sind neue Regionen zu erreichen, mit Galahads Roboterarm können schwer gepanzerte Feinde und Teile der Umgebung zerstört werden und mit Vortex‘ Chakram-Teleporter kann man sich in die Luft bewegen.

Mit einem Leveldesign, das von klassischen Metroidvania-Titeln beeinflusst wurde, können die Spieler eine Vielzahl von miteinander verbundenen Levels erkunden und zurückverfolgen.

Einzigartige Landschaften und Regionen, darunter Dschungeldörfer in den Baumwipfeln, Gefängnisanlagen an den Klippen, eine klassische Vulkanbasis und uralte Tempel voller Geheimnisse, warten darauf, erkundet zu werden.