Blast Brigade: Interview mit Leonid Rastorguev zum 2D-Action-Adventure

In einem neuen Interview zu Blast Brigade gibt es neue Details zum Action-Adventure und den Plänen für Xbox Series X/S.

Nach der kürzlichen Ankündigung von Blast Brigade haben wir mit Leonid Rastorguev Game Director von Allods Team Arcade ein Interview geführt, um so ein paar mehr Details zum Spiel zu erfahren.

Blast Brigade ist ein explosives 2D-Action-Adventure, das noch dieses Jahr für Xbox, PlayStation und PC erscheinen soll. Welche Besonderheiten im Spiel auf euch warten, wie lang die Kampagne ungefähr dauern und ob das Spiel auch 120 FPS bieten wird, erfahrt ihr in diesem Interview.

Wie viele Leute arbeiten im Moment an dem Spiel?

Etwa 25 Leute sind an der Entwicklung von Blast Brigade beteiligt, als Kernteam. Darüber hinaus arbeiten wir mit externen Spezialisten für die Musik, das Voice Acting und auch die animierten Cinematics, die im Spiel erscheinen werden.

Hat Corona den Prozess eingeschränkt?

Mitglieder unseres Teams haben die gleichen Schwierigkeiten erlebt, die viele Menschen auf der ganzen Welt seit dem Ausbruch von Covid-19 erlebt haben. Es war eine Herausforderung, diese zu bewältigen, aber wir haben es geschafft und sind stolz auf das, was wir erreicht haben.

Ein spezielles Problem, dem wir uns gegenüber sahen, war die Suche nach Spezialisten und deren Integration in ein Remote-Team. Es gab jedoch keine Probleme bei der Organisation der Remote-Arbeit, da das Hauptteam bereits bei früheren Projekten zusammengearbeitet hatte.

Wie ist das Feedback nach der Ankündigung?

Wir haben das Projekt gerade erst angekündigt, aber wir haben schon einige gute Reaktionen auf die Charaktertausch-Funktion bekommen. Da es noch früh ist, haben wir noch eine ganze Menge Dinge, die wir noch nicht gezeigt haben, und wir freuen uns darauf, bald mehr über die Charaktere, die Welt und das Gameplay von Blast Brigade zu erzählen.

Was sind Ihre Optimierungspläne für Blast Brigade mit der Xbox Series X und Series S?

Wir zielen derzeit darauf ab, die Vorteile der 4K-Auflösung und 120FPS-Unterstützung zu nutzen, die diese Maschinen bieten.

Details zu Auflösung und Framerate für Xbox One, Xbox One X, Xbox Serie S und Serie X?

Minimum – 1080p und 60FPS, was wir aber anstreben: Xbox One, Xbox One X – 1080p und 60FPS; Xbox Serie S – 1440p und 60FPS; Xbox Serie X – 4k und 120FPS.

Wird es auch einen Performance-Modus mit 1440p & 120 FPS oder etwas Ähnliches geben?

Das wird von Leistungstests und einigen anderen technischen Merkmalen abhängen, daher werden wir Einzelheiten mitteilen, sobald wir näher an der Markteinführung sind.

Gibt es Pläne für Cross-Funktionen?

Da das Spiel keinen Multiplayer bietet, ist Cross-Play derzeit nicht in den Plänen. Cross-Saving könnte nach dem Launch hinzugefügt werden, vor allem, wenn es von unserer Community stark gewünscht wird.

Unterstützt das Spiel Smart Delivery?

Das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, aber wir prüfen es.

Wie lang wird die Kampagne sein und wie viele Level sind geplant?

Die Haupthandlung wird etwa 15 Stunden in Anspruch nehmen, aber es gibt genug Nebenquests und andere Inhalte, die weitere 5 oder 7 Stunden Spielzeit bringen können. All das hängt natürlich stark von den Fähigkeiten des Spielers ab. Auch wenn das Spiel sehr bunt aussehen mag, streben wir an, dass das Spiel eine gute Herausforderung bietet.

Um die Dinge abwechslungsreich zu halten, wird es 10 Biome mit ihren Unterschieden im visuellen Stil und in der Spielmechanik geben. Außerdem können die Spieler das Perk-System nutzen, um ihre Charaktere an ihren gewünschten Spielstil anzupassen.

Habt ihr ein Release-Fenster für die Xbox?

Wir sind noch nicht ganz so weit, um mehr Details dazu zu verraten.

Gibt es bereits Pläne für Post-Launch-DLCs?

Ja, wir planen mehrere DLCs sowie kostenlose Updates mit zusätzlichen Inhalten. Im Moment konzentrieren wir uns jedoch darauf, den Kern des Gameplays zu polieren. Dazu gehört auch der Feinschliff der Geschichte und des Schwierigkeitsgrades, damit sich alles wie ein zusammenhängendes Ganzes anfühlt.

Also ist ein langfristiger Support garantiert?

Sobald das Basisspiel fertiggestellt und veröffentlicht ist, werden wir uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, die Welt und das Gameplay von Blast Brigade zu erweitern. Wir haben bereits einige Ideen, die wir nach dem Launch gerne hinzufügen würden.

Was denkst du über Xbox Game Pass und wäre es eine Option für Blast Brigade sein?

Wir sind offen dafür, aber es gibt noch keine Garantien.

Mit xCloud-Gaming und Touch Control würde das Spiel auch „on the go“ Spaß machen – was denkst du?

Höchstwahrscheinlich nicht zum Release.

Was ist dein liebstes Xbox-Franchise?

Ori, natürlich 🙂

Vermisst du die E3 und Gamescom in Deutschland?

Ja! Es sind fast 2 Jahre ohne ein ‚richtiges‘ Event vergangen und nichts geht über den Trubel einer richtigen Convention. Allerdings waren die Online-Events auch sehr interessant und haben uns ganz neue Möglichkeiten gezeigt, mit den Spielern zu kommunizieren

Irgendwelche letzten Worte an unsere Leser auf Xboxdynasty.de?

WISHLIST BLAST BRIGADE OF COURSE! Aber abgesehen davon sind wir große Fans dieses Genres und wir hoffen, dass die Leute weiterhin Metroidvania-Spiele auch von anderen Entwicklern spielen.

