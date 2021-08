Boreal Tenebrae: Animierter Kurzfilm zum Abenteuerspiel

Autor:, in / Boreal Tenebrae

RedDeer.games hat einen Cinematic Trailer für Boreal Tenebrae veröffentlicht – schaut euch hier den Kurzfilm an!

RedDeer.games enthüllt einen neuen animierten Kurzfilm für Boreal Tenebrae, ein atmosphärisches Abenteuerspiel mit Horrorelementen, das stark von den größten PlayStation 1-Titeln und beliebten Fernsehserien wie Stranger Things und Twin Peaks inspiriert ist.

Diese neue Filmsequenz führt euch in die düstere Welt von Boreal Tenebrae, in der alles aus dem Rahmen fällt. In der Stadt sind seltsame Blöcke aufgetaucht, die ein hypnotisches Rauschen aussenden. Einige Einwohner, darunter auch Sarah, wurden von diesem seltsamen Objekt absorbiert und sind nicht mehr zurückgekehrt.

Boreal Tenebrae, das von Snot Bubbles Productions entwickelt wurde, wird noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen.