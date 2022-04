Boreal Tenebrae: Interaktiver Trailer taucht in unheimliche Welt hinab

Autor:, in / Boreal Tenebrae

Schaut euch den interaktiven 360 Grad-Trailer zu Boreal Tenebrae an und taucht schon heute in eine unheimliche Welt hinab.

Das von PlayStation 1-Klassikern inspirierte Boreal Tenebrae nimmt euch ab diesen Freitag mit auf ein unglaubliches Abenteuer im Retro-Stil, das zusätzlich mit einer mysteriösen Atmosphäre und Horror-Elementen versehen ist.

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung hat der Publisher etwas Besonderes vorbereitet: einen 360°-/VR-Story-Trailer, der die unheimliche Welt, die euch im Spiel erwarten wird, erkundet.

Löst das Rätsel

Ihr spielt als mehrere Charaktere, jeder mit seiner eigenen Geschichte, und reist zu realen Orten in der Stadt und dunklen Versionen von ihnen.

In diesem Albtraum müsst ihr den Mord aufklären, nach eurer vermissten Schwester Sarah suchen und das mysteriöse Ritual vollenden, um die sterbende Stadt zu retten. Wird es euch gelingen, alle dunklen Geheimnisse von Boreal Tenebrae zu lüften?

Sucht nach Sarah

Erforscht eine kranke Stadt, in der alles ungewöhnlich ist. Seltsame Kästen, die ein hypnotisches Rauschen aussenden, sind in der Stadt aufgetaucht. Einige Bürger, darunter auch Sarah, wurden von diesem mysteriösen Objekt aufgesogen und kehren nie wieder zurück.

Boreal Tenebrae wurde bei den Canadian Game Awards 2021 in den Kategorien Best Art Direction und Best Narrative nominiert.

Features

Klassisches Abenteuer im Retro-Stil

Horror- und Gore-Elemente

Story-gesteuerte Quests mit mehreren Charakteren

Feste Kamera

Hier der interaktive 360 Grad-Trailer: