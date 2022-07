Bravery & Greed: Ankündigungs-Trailer zum Roguelite Dungeon Brawler

Team17 hat eine Partnerschaft mit Rekka Games bekannt gegeben, um das kommende kooperative Beat ‚em up Dungeon Bravery & Greed zu veröffentlichen, das bis zu vier Spieler umfasst.

Bravery & Greed verbindet klassisches Fantasy-Arcade-Gameplay mit Permadeath, Roguelike-Elementen und dem unersättlichen Ziel, eine Handvoll Gold und Schätze zu erbeuten. Das Spiel wird mehrere Modi enthalten, in denen die Spieler plündern und brandschatzen können, wenn es später im Jahr 2022 auf PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheint.

Bravery & Greed erinnert an die klassischen Adventure-Videospiele der 1980er und 1990er Jahre und bietet vier Klassen zur Auswahl: den flinken Schurken, den tapferen Krieger, den exzentrischen Zauberer und die mächtige Amazone, die alle über ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten verfügen, um lange genug zu überleben und alles zu plündern, was sie in die Finger bekommen können. Bravery & Greed bietet den Spielern mehrere einzigartige Spielmodi, darunter den Abenteuermodus – eine traditionelle Kampagne mit einer Vielzahl von Umgebungen und Gegnern, die es zu bewältigen gilt; den Hordenmodus – eine zunehmende Herausforderung mit Wellen von unerbittlichen Gegnern; und PvP-Modi, in denen die Spieler ihren Groll in direkten Kämpfen austragen können.

Der aus einer Zusammenarbeit von Rekka Games und Team 17 hervorgehende Roguelite Dungeon Brawler Bravery & Greed erscheint im Herbst 2022 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.