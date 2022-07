Bungie: Arbeitet laut Gerücht an unangekündigtem Mobile-Destiny-FPS

Autor:, in / Bungie

Laut einem Gerücht arbeitet der Entwickler Bungie mit dem Publisher NetEase an einem nicht angekündigten Mobile-Destiny-First-Person-Shooter.

Bei den Videospielgerüchten ist wie immer für jeden etwas dabei. Neuen Informationen zufolge arbeitet der Destiny 2 und Halo Entwickler Bungie an einem First Person Shooter für Mobilgeräte.

Laut dem Gerücht soll das unangekündigte Spiel vom chinesischen Unternehmen NetEase bereitgestellt werden. Die Quelle für dieses Gerücht ist, das LinkedIn Profil eines Mitarbeiters, indem es heißt, er habe in Kooperation mit Bungie ein „unangekündigtes FPS Mobile Game“ entwickelt.

Weitere Quellen berichten, mit Einblicken in die Entwickunglspläne von NetEase, dass schon seit zwei Jahren an diesem Titel gearbeitet wird. Zu guter Letzt besagen die Gerüchte, dass Bungie an einer eigenen Mobile-Engine arbeitet, um Besitzern von iOS und Android das Destiny Universum zur Verfügung zu stellen.

Das Spiel in diesem Beitrag wurde noch nicht offiziell angekündigt, dementsprechend sind alle Informationen als Gerüchte zu behandeln.