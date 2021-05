Call of Duty: Black Ops Cold War: Doppelte XP für Zwei-Faktor-Authentifizierung-Aktivierung

Holt euch doppelte Battle Pass XP in Call of Duty: Black Ops Cold War indem ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung für euer Konto aktiviert.

Mit doppelten Battle Pass-XP will Activision euch dazu anregen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für euer Konto zu aktivieren. Alles was ihr für die zwei separaten, einstündigen Double-Battle-Pass-XP-Tokens tun müsst, ist die Sicherheit eures Accounts zu erhöhen. Fast schon zu schön, um wahr zu sein, oder?

Diejenigen, die die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, werden aufgefordert, einen einmaligen Code zu verwenden, der von einer Drittanbieter-App generiert wird, um sich anzumelden. Davor müsst ihr natürlich trotzdem die E-Mail und euer Passwort eingeben.

Diese Sicherheitsfunktion sei laut dem Publisher zwar nicht obligatorisch, aber dringend empfohlen, da das Thema Sicherheit für Activision immer größer wird.

Erst bei der jüngsten Bannwelle von Call of Duty: Warzone wurden mehr als 15.000 Accounts bestraft und der Entwickler von Call of Duty: Black Ops Cold War, Raven Software, kündigte an, dass weitere Bans auf dem Weg seien. Bis heute wurden schon mehr als 500.000 Spieler aus Call of Duty: Warzone verbannt.