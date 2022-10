Call of Duty: Mobile: Saison 9 bringt die Zombies zurück

Am 13. Oktober startet Call of Duty: Mobile in Saison 9 – Die Zombies sind zurück!

Am 13. Oktober kehren die untoten Horden zurück und mit ihnen säbelrasselnde Skelettpiraten, die es sich zum Ziel gemacht haben, euch alle an Halloween in Call of Duty: Mobile – Saison 9 heimzusuchen.

Es wird Süßes, aber auch viel Saures geben in Saison 9: Von der neuen Halloween-Version der Karte Hacienda über das Themen-Event Spukreise bis hin zu den Battle Royale- und Multiplayer-Matches sowie einer Vielzahl neuer Inhalte im Battle Pass. Es warten außerdem neue Spielmodi auf euch mit so schaurigen Namen wie Klassische Zombies auf Shi No Numa und Superangriff der Untoten.

Ihr könnt euch zudem 50 Stufen im Battle Pass mit schrecklich vielen Belohnungen verdienen, inklusive eines Schatzes an kostenlosen und Premium-Inhalten zum Thema Freibeuter.