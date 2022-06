Call of Duty: Modern Warfare II: Activision kündigt eine neue Ära für das Franchise an

Call of Duty: Modern Warfare II wird eine neue Ära für das Franchise einleiten.

Die Fortsetzung des beliebten Call of Duty: Modern Warfare ist fast da. Call of Duty: Modern Warfare II wird eine neue Ära für das Franchise einleiten, wenn es am Freitag, den 28. Oktober weltweit veröffentlicht wird.

Erlebt, was die Task Force 141 zu dieser kultigen und legendären Truppe macht, während die Action nach der spannenden Story von Call of Duty: Modern Warfare (2019) weitergeht. Entwickler Infinity Ward hat nichts unversucht gelassen, um den Spielern ein neues, mitreißendes Erlebnis zu bieten.

Der Start der neuen Ära beginnt mit der Veröffentlichung von Modern Warfare II und markiert nur den Beginn eines beeindruckenden Rollouts:

Modern Warfare II, die Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare (2019), erscheint am 28. Oktober.

Das neue Call of Duty: Warzone 2.0 erscheint später in diesem Jahr.

Ein völlig neues mobiles Erlebnis, das Call of Duty: Warzone für Spieler unterwegs zugänglich macht, ist in Entwicklung.

Eine einheitliche Engine für das gesamte Franchise, beginnend mit Modern Warfare II und Warzone 2.0.

RICOCHET Anti-Cheat wird am ersten Tag von Modern Warfare II und dem neuen Warzone veröffentlicht.

Call of Duty kehrt auf Steam für den PC zurück und beginnt mit Modern Warfare II.

Hier gibt es noch einmal den Trailer zum Spiel: