Call of Duty: Modern Warfare II: Operatoren und Waffen aus Season 3 im Trailer

Schaut euch die neuen Operatoren und Waffen aus Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0 im Trailer an.

Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0 ist in vollem Gange. Wer in die Action des Shooters reinschnuppern möchte, der kann den Mehrspieler mit 10 Karten und 12 Modi noch bis zum 26. April kostenlos ausprobieren.

Der aktuelle Teil der Shooter-Reihe steckt voller neuer Inhalte, wie Operatoren, Blaupausen für Waffen und weitere kosmetische Gegenstände.

Im explosiven Trailer könnt ihr einige dieser Inhalte, die mitunter auch in Bundles angeboten werden, anschauen.