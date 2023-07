Call of Duty: Modern Warfare II: Termin für Season 5 verkündet

Findet heraus, was bei Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone im Schatten verborgen liegt, wenn Season 5 an den Start geht.

In einem mysteriösen Tweet kündigte der Activision an, dass etwas in Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone hinter den Schatten verborgen liegt.

Um was es genau geht, werden Spieler mit dem Start von Season 5 am 2. August selbst herausfinden müssen.

Dazu wurden folgende Keyarts für Season 5 veröffentlicht:

