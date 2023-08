Call of Duty: Modern Warfare III: Makarov Enthüllungs-Trailer feiert Premiere

Verpasst nicht den Makarov Enthüllungs-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare III um 16:00 Uhr.

Die Shooter-Reihe Call of Duty geht mit Modern Warfare III auch in diesem Jahr in eine weitere Runde.

Activision hat die Vorfreude unter den Fans bereits mit einem kurzen Teaser angefeuert. Mit dem heutigen Trailer enthüllen die Macher nun den Charakter Vladimir Makarov als ultimative Bedrohung.

Die Trailer-Premiere könnt ihr euch hier um 16:00 Uhr anschauen.