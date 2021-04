Chivalry 2: Cross-Play-Closed Beta eröffnet

Entwickler Torn Banner Studios, Publisher Tripwire Presents und der globale Retail Publishing-Partner Deep Silver öffnen heute die Tore zur Chivalry 2 Cross-Play-Closed Beta.

Ab heute, Freitag, 23. April bis Montag, 26. April, haben Spieler erstmals die Gelegenheit, das ultimative mittelalterliche Schlachtfeld zu erleben und das auch noch inklusive Cross-Play-Unterstützung für PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5, die Xbox One-Gerätefamilie sowie für die Xbox X|S Konsolen-Systeme

Vorbestellungen für die Chivalry 2: Day One Edition für PC & Konsole sind bei teilnehmenden Einzelhändlern bereits möglich. Die Chivalry 2: Day One Edition für PC & Konsolen bietet allen Käufern exklusiven Zugriff auf die Waffen-Skin „Royal Zweihänder“.

Chivalry 2 ist auch digital vorbestellbar. Digitale Vorbestellungen bieten über alle verfügbaren Editionen hinweg Vorbesteller-Boni. Vorbesteller der digitalen Versionen von Chivalry 2, erhalten Zugriff auf die heute startende Closed Beta.

„Wenn jemand in Chivalry 2 ins Spiel kommt, möchten wir, dass die Spieler das Gefühl haben, an einem wirklich epischen Kampf teilzunehmen, wie er in unseren Lieblingsfilmen in Hollywood zu sehen ist,“ sagt Steve Piggott, President der Torn Banner Studios. „Wir möchten, dass sich die Spieler wie Jon Snow von Game of Thrones fühlen und trotz aller Widrigkeiten überleben, wie William Wallace von Braveheart, der die Truppen in den Kampf führt, wie die Verteidiger, die in Helms Deep in Der Herr der Ringe belagert werden. Dies sind die Gefühle, die wir hervorrufen möchten, und wir freuen uns auf das Feedback neuer Spieler und langjähriger Ritterveteranen, nachdem sie endlich die Gelegenheit haben, zu erfahren, woran Torn Banner Studios so hart gearbeitet hat.“