Chivalry 2: Open Beta für alle Plattformen angekündigt

Nachdem im April bereits eine Cross-Play-Closed Beta abgehalten wurde, wird schon nächste Woche eine weitere Betaphase Chivalry 2 starten.

Zwischen dem 27. Mai und 01. Juni findet auf allen Plattformen eine Cross-Play-Open Beta statt.

Bevor das Spiel mit Kämpfen auf einem mittelalterlichen Schlachtfeld am 08. Juni offiziell beginnt, könnt ihr in der Beta für Xbox Series X|S und Xbox One kostenlose Kämpfe bestreiten.

Zur Ankündigung der Open Beta erzählen euch die Entwickler, welche Schlachten euch in Chivalry 2 erwarten.