Code Vein: Action-Rollenspiel zwei Millionen mal ausgeliefert

Das Action-Rollenspiel Code Vein hat gleich zwei Gründe zum Feiern. Neben dem zweiten Jubiläum kann der im Anime-Stil gehaltenen Titel seit seinem Start vor zwei Jahren mittlerweile weltweit insgesamt zwei Millionen Auslieferungen für sich verbuchen. Zuvor wurde bereits im Februar 2020 der Meilenstein von einer Million verkauften Exemplaren erreicht.

Das von BANDAI NAMCO Entertainment entwickelte Code Vein erhielt nach seiner Veröffentlichung durchweg gute Kritiken und punktet mit einer atmosphärisch gestalteten, postapokalyptischen Welt sowie einem Kampfsystem im Dark Souls-Stil. Zudem wurde die Geschichte des Rollenspiels mit der Zeit durch drei kostenpflichtige DLCs erweitert.

Just like Blood Beads to a Revenant, you continue to breathe life into #CodeVein. Thank you for joining us on this journey! 🩸✨ pic.twitter.com/0O5OX2tVQt

— Code Vein (@CodeVeinGame) September 27, 2021