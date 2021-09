Xbox Game Studios: Playground Games hat über 100 Mitarbeiter eingestellt

Autor:, in / Xbox Game Studios

Playground Games hat in diesem Jahr über 100 neue Mitarbeiter für ihre beiden Studios aus den Forza Horizon- und Fable-Teams eingestellt.

Zur Unterstützung der Teams von Fable und Forza Horizon 5 hat Playground Games in diesem Jahr mehr als 100 neue Mitarbeiter eingestellt und es sollen immer noch weitere Stellen besetzt werden, wie Nick Duncombe, Head of Recruitment, via Linkedin bestätigt hat.

Gesucht werden für die Entwicklung von Fable unter anderem ein AI Engineer, Animation Director, Animation Specialist, Combat Designer, Associate Lead Gameplay Engineer und Designer und mehr. Um das Team von Forza Horizon 5 zu stärken, werden noch ein Associate Vehicle Artist, Engineer für das Forza Horizon Live Team, Game Designer, Lead Cinematic Designer und einige mehr gesucht.

Die vollständigen Stellenangebote können auf der Playground Games-Website nachgelesen werden, vielleicht findet sich ja ein passender Arbeitsplatz für einen von euch.