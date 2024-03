Commandos: Origins: Anmeldung zur geschlossenen PC-Testphase

Alarm! Alarm! Publisher Kalypso Media und Entwickler Claymore Game Studios sind auf der Suche nach aufstrebenden Rekruten, die sie bei der anstehenden Rückkehr der beliebten Commandos-Serie in Commandos: Origins unterstützen.

In Commandos: Origins liefern sich die Großmächte einen erbitterten Kampf im Zweiten Weltkrieg. Das Entwicklerteam sucht sowohl erfahrene Commandos-Veteranen als auch talentierte neue Kadetten, um wertvolles Feedback zu sammeln.

Spieler nehmen an verschiedenen Missionen an den unterschiedlichsten Orten teil – von der sengenden afrikanischen Wüste bis hin zur unwirtlichen Tundra der Arktis. An der Spitze dieses Konflikts stehen die Spezialeinheiten von Commandos unter der Führung von Jack O’Hara, dem Green Beret.

Teilnehmer der geschlossenen Alpha- und Beta-Tests erhalten einen ersten spielbaren Einblick in Commandos: Origins und geben Feedback an das Hauptquartier von Claymore Games.

Eifrige Rekruten können sich ab sofort für alle kommenden PC-Alpha- und Beta-Tests auf Steam und im Microsoft Store registrieren.

Ausgewählte Spieler erhalten eine E-Mail mit einer Einladung zu einer Umfrage und einem exklusiven Discord-Server, um Feedback an die Entwickler zu geben.

Commandos: Origins wird von Claymore Game Studios entwickelt und erscheint 2024 für Xbox Series X|S + Xbox Game Pass, PlayStation 5 und PC.