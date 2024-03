Commandos: Origins: GDC-Trailer zeigt Vielfalt der Karten

Kalypso Media und Claymore Game Studios stellen anlässlich der GDC 2024 neues Videomaterial zu Commandos: Origins vor. Spieler begleiten die ikonischen Charaktere Jack O’Hara (Green Beret) und Francis T. Woolridge (der Scharfschütze) an die Front und erleben spannende Missionen an historischen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs.

Der GDC-Trailer taucht in die Atmosphäre der verschiedenen Kartenszenarien ein. Von der Infiltration feindlicher Stützpunkte bei arktischer Kälte, über den nächtlichen Nahkampf auf einem deutschen U-Boot bis hin zur Reise durch die sengende Hitze der afrikanischen Wüste.

„Bei der Entwicklung von Commandos: Origins haben wir die Geschichte der Originalspiele und die Authentizität des Settings des Zweiten Weltkriegs ganz besonders berücksichtigt. Unsere Missionen sind von realen Ereignissen, Schauplätzen und Schlachten inspiriert und für eine Vielzahl an taktischen Ansätzen der Spieler ausgelegt. Wir wissen, dass die Fans der Serie hohe Erwartungen an Commandos: Origins haben und wir geben unser Bestes, diese Erwartungen mit unserem Engagement für ein großartiges ‚Commandos‘-Erlebnis zu erfüllen“, so Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios.