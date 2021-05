Crossroads Inn: Tavernen-Management-Simulation erscheint für Xbox

Autor:, in / Crossroads Inn

In der Echtzeit-Management-Simulation Crossroads Inn können Spieler schon bald ihre eigene Taverne verwalten.

Der polnische Entwickler Klabater kündigt Crossroads Inn für eine Veröffentlichung am 19. Mai auf Xbox One und Xbox Series X|S an.

Bei Crossroads Inn handelt es ich um eine Echtzeit-Management-Simulation, die in der Fantasy-Welt von Delcrys spielt.

Im Spiel baut ihr eure eigene Taverne auf, stellt das nötige Personal ein und beaufsichtigt es.

Verwaltet eure Versorgungskette, erstellt neue Rezepte und bietet Adligen, Abenteurern und Straßenagenten gleichermaßen eure Küche an.

Doch für euch ist das erst der Anfang, denn das Königreich ist in Aufruhr und euer Gasthaus zieht schon bald die Aufmerksamkeit wichtiger politischer und militärischer Persönlichkeiten auf sich, die verzweifelt nach den Zügeln der Macht greifen.

Features

Echtzeit-Management-Simulation und RPG in einem!

Ein epischer Kampagnenmodus mit einer nicht-linearen Geschichte, komplexen Charakteren und unerwarteten Handlungswendungen.

Ein gefährliches politisches Klima mit verfeindeten Fraktionen und mächtigen Organisationen, mit denen man sich verbünden oder gegen sie arbeiten kann

Original-Soundtrack, komponiert von einem talentierten Team unter der Leitung von Marcin Przybyłowicz (dem Komponisten und Musikdirektor, der unter anderem für The Witcher 3 bekannt ist)

Ein tiefgehender Spieleditor, tonnenweise zusätzliche Gegenstände und Assets.

Die erweiterten kulinarischen Rezepte im Spiel zusammen mit einem vollständig entwickelten Ernährungssystem, das die Beziehung zu verschiedenen Gästen und Fraktionen beeinflussen soll.

