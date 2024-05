Crown Wars: The Black Prince: Launch-Trailer veröffentlicht

NACON und Artefacts Studio geben bekannt, dass Crown Wars: The Black Prince ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist. Zu dem rundenbasierten Taktik- und Strategiespiel wurde außerdem ein Launch-Trailer veröffentlicht.

Crown Wars: The Black Prince spielt während des 100-jährigen Krieges, in dem mehrere königliche Familien in blutigen Konflikten gegeneinander antreten, deren Ausgang darüber entscheiden wird, wer die Krone des mächtigsten Königreichs des Westens trägt.

Das Spiel verleiht diesem mittelalterlichen Schauplatz eine ganz eigene Note, indem es eine Geschichte mit einem Hauch Dark Fantasy und okkulten Kräften erzählt, deren Einfluss sich auch im Gameplay widerspiegelt.

Mit sechs Klassen, aus denen Spieler:innen wählen können, kann eine eigene Kampfstrategie festgelegt werden, die physische Kraft und außergewöhnliche Fähigkeiten kombiniert. Die unterschiedlichen Profile der einzelnen Charaktere ermöglichen es außerdem, eine Armee mit einer ganz eigenen Identität aufzubauen.

Crown Wars: The Black Prince ist eine Hommage an das Genre der rundenbasierten Taktik- und Strategiespiele und hält sich an die von den Spieler:innen geschätzten Mechaniken, darunter:

Ein System aus Deckung, Positionierung und Kombination von Fähigkeiten, bei dem die Nutzung des Geländes und der Umgebung eine wichtige Rolle spielen

Komplexe rundenbasierte taktische Situationen

Eine Vielzahl von Haupt- und Nebenzielen, die es zu erfüllen gilt

Eine große Vielfalt an Waffen, die je nach Soldatenklasse und Strategie ausgewählt und entwickelt werden können

Mehr als 100 freischaltbare Klassenfähigkeiten und Waffen mit zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen (Schaden, Verlangsamung, Heilung usw.)

Zahlreiche Finishing-Move-Sequenzen am Ende harter, brutaler Kämpfe

Neben der Standard Edition ist Crown Wars: The Black Prince auch in einer Deluxe Edition erhältlich: der Sacred Edition. Sie enthält neben dem Hauptspiel einen Strategie-Guide, das Brotherhood of Light-Pack mit kosmetischen Items, ein digitales Artbook sowie den Soundtrack in digitaler Form.

Crown Wars: The Black Prince ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Eine Version für Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.