Es ist eine große und aufregende Welt, voller großer und aufregender Ereignisse. Große Turniere. Königliche Hochzeiten. Große Touren durch die Provinz. Es gibt da draußen zu viel zu sehen, als dass man sein Leben hinter Burgmauern versteckt verbringen könnte.

Also können die Spieler jetzt aufsatteln und losreiten mit Tours & Tournaments, einer neuen Erweiterung für Crusader Kings III.

Das preisgekrönte mittelalterliche Geschichtsspiel von Paradox Interactive erweitert seine einzigartige Mischung aus Strategie und Rollenspiel um eine Vielzahl neuer Ereignisse, die die Karte zu mehr als nur einer Liste von zu erobernden Orten machen.

In Tours & Tournaments können die Spieler durch ihr Reich reisen, um nach ihren Vasallen zu sehen. Sie nehmen an königlichen Hochzeiten teil, um ihre Loyalität zu einem entfernten Fürsten zu demonstrieren. Wenn sie mutig genug sind, können sie an körperlichen oder geistigen Wettkämpfen in Turnieren teilnehmen. Jede dieser Aktivitäten eröffnet neue Möglichkeiten für Intrigen, aber auch neue strategische Wege, um die Fähigkeiten oder Eigenschaften der Charaktere zu verbessern. Denn es gibt keine Garantien, und die Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Aber mit großem Risiko kommt großer Ruhm…

Features von Crusader Kings III: Tours and Tournaments sind unter anderem:

Große Turniere : Spieler veranstalten prachtvolle Demonstrationen der Waffenkünste, die Adelige aus der direkten Umgebung und reisende Ritter anziehen. Sie wählen die Veranstaltungen, legen das Ziel fest und nutzen diese Turniere, um den sozialen Status oder militärische Fähigkeiten zu verbessern.

Große Rundreisen: Mit einer Rundreise durch das Reich kann eine Bestandsaufnahme der Vasallen durchgeführt werden. Man kann sein Wohlwollen ausdrücken oder höhere Steuern erpressen.

Große Hochzeitsfeiern: Mit angespartem Gold kann die wahre Bedeutung einer Heirat, nämlich Politik, in den Mittelpunkt gerückt werden. Schwiegereltern werden geehrt, die Vasallen versorgt und die eigene Macht demonstriert.

Reisesystem : Spieler müssen die Routen zu diesen großen Aktivitäten planen und sich zwischen zivilisierten Ländern und einer direkten Strecke, durch dunkle Wälder und über gefährliche Berge entscheiden, bei der man alles verlieren kann. Man kann den Weg erleichtern, indem man ein großes Gefolge wählt, das die Wichtigkeit unterstreicht, oder mit leichtem Gepäck verreisen und damit schnell zur Sache kommen.

Ritterliche Auszeichnungen: Spieler können ihre besten Ritter mit speziellen Titeln und Auszeichnungen ehren. Das führt zu Boni für die Ritter und deren Armeen.

Neues Rüstungsdesigns: Neue historische Rüstungsdesigns aus allen Jahrhunderten wurden in die neuen Turnier- und Auszeichnungssysteme integriert.

Neue historische Rüstungsdesigns aus allen Jahrhunderten wurden in die neuen Turnier- und Auszeichnungssysteme integriert. Neue westliche Kleidung: Die neuen Elemente für das Kleidungsdesign zeigt, wie sich die Mode in Westeuropa von der Zeit der Karolinger bis zum Ende des Mittelalters verändert und entwickelt hat.