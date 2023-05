Erlebt den Nervenkitzel des Rennsports und die Freude am Erstellen eigener Strecken mit Trackmania. Das Spiel erscheint offiziell am 15. Mai für Xbox, PlayStation und Luna.

Spielt in einer Online-Multiplayer-Umgebung oder allein gegen die Geister der Spieler. Steigt durch Ranglisten und sammelbare Medaillen auf. Stellt euch neuen Herausforderungen mit einer neuen Saison alle drei Monate und einer großen Auswahl an Community-Strecken, die in der „Track of the Day“-Auswahl angezeigt werden.