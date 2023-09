Cry Babies Magic Tears: The Big Game: Abenteuer für Kinder erscheint im September

In Cry Babies Magic Tears: The Big Game begeben sich die Figuren der Serie in ein lustiges Abenteuer.

Merge Games freuen sich, heute bekannt zu geben, dass Cry Babies Magic Tears: The Big Game am 22. September digital für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

In Zusammenarbeit mit dem kultigen Spielzeughersteller IMC Toys werden die beliebte Marke und die Erfolgsserie in ihrem allerersten Videospiel zum Leben erweckt. Die physischen Versionen des Spiels für Nintendo Switch und PlayStation-Plattformen werden dem digitalen Start folgen und ab dem 29. September in den Regalen aller guten Einzelhändler einschließlich Signature Edition Games stehen.

Mit mehr als 4,5 Millionen treuen Fans und über 10 Millionen verkauften Exemplaren in den letzten zwei Jahren ist „Cry Babies“ eine der meistverkauften Spielzeugserien für junge Mädchen in Europa und den USA.

Die Zeichentrickserie, die sich mittlerweile in der sechsten Staffel befindet, wurde auf YouTube, Netflix, Amazon Prime und einer Vielzahl von lokalen Sendern und Streaming-Plattformen weltweit mehr als 5,2 Milliarden Mal angesehen.

Details zum Spiel

Eure Lieblingsfiguren aus „Cry Babies“ sind bereit zum Spielen! The Big Game ist ein freundliches und lustiges Abenteuer, das perfekt für junge Spieler ist.

Begleitet Lady, Coney, Dreamy und ihre Freunde in einem brandneuen Abenteuer und nehmt an einem aufregenden Turnier in mehreren Welten teil, die von der Cry Babies-Serie inspiriert sind, um den sagenumwobenen Goldenen Schnuller zu gewinnen.

Jeder Sieg führt die Kinder in eine neue Welt aus ihrer beliebten Zeichentrickserie.

Vom Baby Bottle Valley zum Fantasy Mountain, Tutti Frutti Bay, Icy World und schließlich zu einem neuen Planeten, Planet Tear! Unterwegs spielen sie Verstecken, tanzen, verkleiden sich, erkunden Labyrinthe und lösen Rätsel. Sie können sogar einen Zwischenstopp einlegen, um ein Bad zu nehmen!

Trotz des glitzernden Preises arbeiten die Cry Babies immer zusammen, um sich gegenseitig zum Erfolg zu verhelfen!

Features

Die Spieler können 15 beliebte Cry-Babies-Charaktere treffen und spielen und bekannte Schauplätze vom Baby Bottle Valley über Fantasy Mountain, Tutti Frutti Bay und Icy World bis hin zum neuen Planeten Planet Tear erkunden!

Nehmt an vielen lustigen Aktivitäten teil, um voranzukommen, darunter Verstecken, Labyrinthe, Rätsel, Tanzen, Fotos machen und sogar ein Bad nehmen!

Cry Babies lieben ihre Freunde, also verwendet einfach einen zweiten Controller und zwei Spieler können für doppelten Spielspaß zusammenarbeiten!

Sammelt rosa Sterne, indem ihr sie erkundet, und gebt sie für neue Kleidung und Outfits für eure Lieblingscharaktere aus!

Alle Story-Szenen sind genau wie in der Fernsehserie animiert und vertont, so dass die Spieler das Gefühl haben, an einer ganz neuen interaktiven Episode teilzunehmen!

Schaut euch dazu auch den Trailer an: