Grasshopper Manufacture: Suda 51 scheut sich nicht vor kontroversen Inhalten

Mit No More Heroes 3 veröffentlichte Grasshopper Manufacture unter anderem für die Xbox Series X/S ihr letztes Spiel. Aktuell arbeitet das Team um Goichi Suda, aka Suda51, an einem Remaster zu Shadows of the Damned. In einem Interview stellte der kreative Kopf des Studios sich nun der Frage, wie er mit den immer lauter werdenden Kritiken zu seinen Spielen umgeht. Viele dieser Meldungen beziehen sich auf die zum Teil extremen Inhalte seiner Spiele, oder dem genutzten Wortschatz.

Suda erklärte, wie er zu diesen Ideen kommt: „Ja, es gibt sicherlich eine Menge solcher Dinge in den Spielen, die wir machen, aber ehrlich gesagt ist es nicht wirklich etwas, worüber ich nachdenke, wenn ich mich hinsetze und ein Spiel entwickle. Wir beginnen mit dem Szenario und den Charakteren, es ist nicht so, dass ich da sitze und denke: ‚Okay, lasst uns diese erwachsenen Themen einbauen‘ oder ‚Lasst uns die Figur so sprechen lassen‘. „Ich setze mich hin und denke über das Szenario nach und lasse es von dort aus los, und je mehr die Charaktere realisiert und ausgearbeitet werden, desto klarer und konkreter wird auch die Art und Weise, wie sie sprechen und aussehen. Ich habe sie einfach so wachsen lassen, wie ich das Gefühl habe, dass sie auf natürliche Weise aus diesem kreativen Prozess heraus wachsen würden.“ „Ich habe zwar nicht absichtlich vor, viele Themen für Erwachsene oder gewagte Themen in die Spiele einzubauen, aber gleichzeitig versuche ich auch nicht, mich mit irgendetwas zurückzuhalten. Wenn ich denke, dass ein Charakter so sprechen oder natürlich aussehen würde, dann wird es so sein.“

Für sein Team gibt es allerdings auch Punkte, die im Laufe des Prozesses doch wieder aus dem Spiel entfernt werden.

„Sobald das Spiel Gestalt annimmt und die Szenarien ausgelegt sind, die Dialoge ausgeschrieben sind und die Charaktere in die Länge gezogen sind, gibt es Zeiten, in denen wir mit den Mitarbeitern sprechen und sagen: ‚Okay, vielleicht sollte das ein wenig geändert werden, vielleicht passt das nicht am besten zu diesem Charakter oder dieser Szene‘.“ „Natürlich wird es Dinge geben, die herausgenommen und geändert werden, und Dinge, bei denen wir vielleicht später das Gefühl haben, dass wir uns ein wenig zurücknehmen sollten, aber ich denke, man könnte sagen, dass es nur eine Frage der kreativen Entscheidung ist, nicht der Notwendigkeit, sich zurückzuhalten, falls die Leute wütend werden oder so.“

Vor einer Entscheidung, seine Spiele weniger kontrovers zu gestalten, steht der 55-jährige Japaner keineswegs. Er macht weiter, mit dieser Freiheit an seinen Spielen arbeiten, ohne sich zurücknehmen zu müssen.

„Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ein bisschen auf die Bremse trete oder versuche, mich von nun an bewusst zurückzuhalten, nur weil das nicht wirklich die Art und Weise ist, wie die Dinge wirklich gemacht werden.“