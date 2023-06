Grasshopper Manufacture: Spielankündigung nächste Woche möglich

In der nächsten Woche verspricht No More Heros-Entwickler Grasshopper Manufacture eine Ankündigung. Vielleicht zu einem neuen Spiel?

Der Entwickler Grasshopper Manufacture, bekannt für Spiele wie Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw und No More Heroes könnte nächste Woche ein neues Spiel ankündigen.

Schon im Mai sprach Spieledesigner Suda 51 davon, in diesem Jahr gerne neue Spiele enthüllen zu wollen.

Auf der Webseite tickt nun langsam ein Countdown herunter. Er endet am 15. Juni um 06:00 Uhr morgens und verspricht, „es wird etwas passieren“.

Ob am Ende des Counters tatsächlich eine Ankündigung für ein neues Spiel steckt oder man einfach nur den 25. Geburtstag richtig feiern wird, sehen wir nächste Woche Donnerstag.

Auf was für eine Ankündigung des Studios hofft ihr oder würdet ihr euch wünschen?