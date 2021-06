Cyberpunk 2077: Fast die Hälfte des Entwicklerteams arbeitet am Rollenspiel

Erst vor kurzem enthüllte CD Projekt RED seine Finanzergebnisse für das erste Quartal und stellte fest, dass der Gewinn um 64,7 Prozent gesunken ist. Cyberpunk 2077, die letzte große Veröffentlichung des Studios, die mit erheblichen Kontroversen konfrontiert war, machte 60 Prozent der Produktverkäufe im ersten Quartal aus.

Obwohl das Studio nicht viel in Bezug auf Verbesserungen zu verkünden hatte, bekräftigte CD Projekt-Präsident und Co-CEO Adam Kiciński das Engagement des Studios.

„Wir haben vor, das einzulösen, was wir unseren Spielern im Januar versprochen haben. Während wir bereits große Verbesserungen sehen, arbeitet ein großer Teil des Teams weiterhin daran, sicherzustellen, dass Cyberpunk den Spielern noch bessere Unterhaltung bietet wird.“

Dies sagte Kiciński auf dem Earnings Stream. Im Gespräch mit Investoren verriet Kiciński außerdem, dass fast die Hälfte des Entwicklerteams des Spiels entweder an den Versionen für die vorherigen Generationen oder an den Versionen für Xbox Series X|S und PlayStation 5 arbeitet. In der Zwischenzeit haben sich kleinere Teams auf die Vorproduktion von unangekündigten Projekten verlagert, welche im Jahr 2022 mit der Entwicklung beginnen werden sollen.

„Es gibt Teams, kleinere Teams, die sich auf die Arbeit an solchen Inhalten, hin zum angestrebten Ziel-Zustand, vorbereiten. Nächstes Jahr ist das Jahr, in dem wir diskrete Teams bilden und in vollem Umfang arbeiten wollen – natürlich abhängig von dem Projekt und den verschiedenen Phasen an zukünftigen Triple-A-Inhalten.“

Cyberpunk 2077 erschien am 10. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation4 und PC.