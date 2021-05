Cyberpunk 2077: Spiel unter den Erwartungen und CDPR hat zu kämpfen

Cyberpunk 2077 läuft nicht gut und CDPR hat zu kämpfen. Ein neuer Finanzbericht zeigt, dass sie die Erwartungen des Q1 Nettogewinns um ein Vielfaches verfehlt haben.

Frühere Berichte zeigten auf, dass Cyberpunk 2077 nicht einmal 1 Million Exemplare im Jahr 2021 verkauft hat. Grund dafür sei offensichtlich auch die Verbannung des Rollenspiels von Sony im PlayStation Store. Seit über fünf Monaten ist Cyberpunk 2077 nicht im PlayStation Store verfügbar, obwohl bereits mehrere Patches veröffentlicht wurden.

Laut einem Finanzbericht (via reuters.com) fiel der Nettogewinn von CD Projekt im ersten Quartal um 64,7 % auf 32,5 Mio. Zloty (circa 8,87 Mio. $) und verfehlte damit die Erwartungen. CD Projekt Red begründet dies mit Investitionen des Unternehmens in Cyberpunk 2077 und weitere Projekte.

„Die geringere Nettorentabilität als üblich ist hauptsächlich auf die anhaltenden Abschreibungen für die Entwicklung von Cyberpunk 2077, die Arbeit an der Aktualisierung des Spiels und die F&E-Aktivitäten im Zusammenhang mit zukünftigen Projekten zurückzuführen“, sagte Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz in einer Erklärung.