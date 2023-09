Cyberpunk 2077: Xbox Pre-Load für Phantom Liberty möglich

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Das große Update 2.0 für Cyberpunk 2077 habt ihr euch sicher schon letzte Woche heruntergeladen und euch in den Patch Notes mit allen Informationen darüber versorgt, was sich am Spiel verbessert hat.

Auch den Live Action-Trailer mit Idris Elba, der in Phantom Liberty den Geheimagenten Solomon Reed mimt, habt ihr euch zur Einstimmung sicher ebenso angeschaut wie unseren Testbericht.

Dann fehlt jetzt nur noch der Download der Erweiterung selbst. Der Pre-Load mit 37 GB ist jetzt auf Xbox möglich, damit ihr heute Nacht um 01:00 Uhr direkt loslegen könnt.