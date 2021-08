Dead by Daylight: Grafik weiter überarbeitet und verbessert

Autor:, in / Dead by Daylight

Das The Archives – Tome VIII: Deliverance Update für Dead by Daylight ist bereits verfügbar. Die „Tomes“ bieten allen Spielern neue Herausforderungen, die sie abschließen müssen, und die durch nie zuvor gesehene Charaktergeschichten neues Wissen enthüllen.

Außerdem gibt es „Rifts“, in denen die Spieler exklusive, zeitlich begrenzte Kosmetika verdienen können. In Deliverance Rift können Spieler über 60 zeitlich begrenzte Belohnungen in den Free- und Premium-Tracks verdienen, darunter neue komplette Outfits für The Clown und Jake Park.

Die Entwickler von Dead by Daylight haben bereits im Vorfeld bekannt gegeben, dass das Spiel unter dem Motto „The Realm Beyond“ nahezu komplett überarbeitet wird und die Grafik mit jeder Aktualisierung besser und besser wird.

Phil Mongeau, Copywriter, Dead by Daylight gab im Vorfeld bekannt: „Dead by Daylight wird derzeit grafisch komplett überarbeitet. Im Laufe des nächsten Jahres werden wir mit jedem neuen Kapitel einen Content-Drop mit grafisch aktualisierten Levels, Beleuchtung, Animationen usw. hinzufügen. Auf diese Weise wird das Spiel, während sich Spieler und Fans dem 5. Jahrestag unseres Spiels im Jahr 2021 nähern, mit neuen Patches, die mit unseren regelmäßigen Inhaltsupdates veröffentlicht werden, besser aussehen und sich besser anfühlen als je zuvor.“ „Insbesondere wird DbD über eine realistischere Modellierung und Texturierung verfügen, die mit den Charakteren und der Geschichte zusammenhängt und von diesen beeinflusst wird. Außerdem gibt es Verbesserungen bei der Beleuchtung und den VFX, die für ein noch intensiveres Erlebnis sorgen. Blut im Mondlicht sieht auf eine bestimmte Weise aus – diese Details sind wichtig!“

The Realm Beyond Update 6 ist nun erhältlich und verbessert die Charaktermodelle:

Thomas Carpentier, Associate Brand Manager von Dead by Daylight sagte: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die Veröffentlichung von Tome VIII auch unser neuestes Realm Beyond-Update enthält, das sich besonders um die Verbesserung der Charaktermodelle einiger unserer früheren und beliebtesten Survivors kümmert. Dazu gehören Meg, Claudette, Dwight, Jake, Nea, Ace, Feng, David und Kate.“

Hier zwei Grafiken zum Vergleich: