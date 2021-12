Dead Cells: Gameplay-Trailer zum Queen and the Sea DLC

Ein neuer Trailer zu Dead Cells zeigt actionreiche Gameplay-Szenen aus dem im Januar erscheinenden Queen and the Sea DLC.

Ab dem 6. Januar kommen Fans des Roguelike-Titels Dead Cells in den Genuss des neuen Queen and the Sea DLC. Zum Preis von 4,99 € erhalten Spieler auf Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC neue Biome, Waffen und Feinde.

Bei den zwei neuen Biomen handelt es sich um ein befallenes Schiffswrack und einen Leuchtturm. Während es in ersterem nur so vor gefährlichen Feinden und morschen Plattformen wimmelt, handelt es sich bei zweiterem um einen Verfolgungsjagdabschnitt mit mehreren starken Gegnern.

Wer es schafft beide Biome zu bewältigen, ohne dabei das Zeitliche zu segnen, wird von einem Bossgegner nochmals auf eine letzte Probe vor dem Erreichen des Leuchtfeuers gestellt.

Das Waffenarsenal wird durch einen Dreizack, einen Piratenhaken, einen neuen Bogen und einen werfbaren Hai ergänzt. Zudem erhält Dead Cells durch den DLC ein neues Ende.