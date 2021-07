Autor:, in / Deathloop

Wer mehr über Deathloop erfahren möchte, der kann den Entwicklern am kommenden Freitag Fragen zum Spiel stellen.

PlayStation-Spieler können ab dem 14. September 2021 in Deathloop, dem innovativen First-Person-Actionspiel von Arkane Lyon in die Rolle von Colt schlüpfen, um den Timeloop zu brechen. Davor haben sie am nächsten Freitag, den 30. Juli, die Möglichkeit, die Entwickler mit ihren Fragen rund um das Design vom Spiel zu löchern. Los geht’s um 18 Uhr auf dem Arkane Discord Server.

Deathloop wird voraussichtlich im September 2022 auch für Xbox veröffentlicht.