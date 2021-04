Destiny 2: Season 14 Update mit neuen Waffen und mehr

Waffen-Balance-Änderungen sind auf dem Weg zu Destiny 2 mit dem Season Update 14, und Bungie hat die ersten Details geteilt, was ihr für bestimmte Waffen, Schwerter und mehr erwarten könnt. Ebenso wie mehrere Perks wie Quickdraw und Frenzy.

Weapons Feature Lead Chris Proctor hat eine Auswahl an Änderungen detailliert beschrieben, die in zukünftigen Patch Notes weiter erläutert werden. Zu den weitreichendsten Änderungen gehört ein Nerf für Aggressive (120rpm) Handkanonen. Proctor beschreibt sie als „sehr dominant“ in den PvP-Modi, daher will Bungie sie „ein wenig zügeln“. Dies geschieht, indem der Schaden und die Zielhilfe-Distanz um 2-4 Meter reduziert werden, abhängig von den Reichweiten-Statistiken der jeweiligen Waffe. Proctor sagt, dass dies den „Beyond Light“-Buff für „Aggressive Handkanonen“ um etwa die Hälfte reduzieren sollte.

Vortex-Frame-Schwerter wie Falling Guillotine werden ihre Effektivität reduziert sehen, aber nicht durch eine Verringerung ihres Schadens. Bungie erhöht die Menge an Munition, die für einen schweren Angriff mit voller Energie benötigt wird, von 4 auf 6, so dass ihr ein wenig wählerischer sein müsst, wie ihr angreift.

Die Schnellzieh-Perk wird ebenfalls einen Nerf erfahren, da sie derzeit mehr Nutzen bringt als beabsichtigt, da sie einen großen Boost für die Waffenhandhabung bietet. Proctor weist darauf hin, dass dies den Nachteil der Verwendung von Waffen mit niedrigen Handling-Statistiken wie Scharfschützengewehren oder aggressiven Schrotflinten „komplett negiert“. Nach dem Update wird der Handling-Bonus nach einer Sekunde verschwinden, wenn man zu einer Waffe mit Quickdraw wechselt, oder sobald man das Visier nach unten richtet. Außerdem wird Quickdraw sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Versionen von zwei extrem dominanten PvP-Waffen durch Surplus ersetzt: den Schrotflinten Felwinter’s Lie und Astral Horizon.

Die Perk „Raserei“ wird aufgrund ihrer Effektivität im PvE ebenfalls abgemildert; ihr erhaltet jetzt nur noch 15 % Bonusschaden von ihr (statt 20 %). Reservoir Burst auf Fusionsgewehren wird ebenfalls angepasst, um die Magazingröße zu erhöhen, aber mit reduziertem Batterie-Bonusschaden (25%, statt 33%). Proctor auch die Notwendigkeit angeteasert, diese Änderung aufgrund einiger kommender Inhalte zu machen.

Und schließlich wird ein weiterer Exot, der Lament, zur Nerf werden, da er ein „klarer Ausreißer für Schwertschaden“ ist. Sein schwerer Angriff wird etwa 16% weniger Schaden austeilen, aber er wird immer noch Anti-Barriere-Effekte haben.

Bungie teilt weiterhin mit, dass einige unterverwendete Perks und lineare Fusion Gewehre Buffs erhalten werden. Diese Änderungen sollten später im April umrissen werden.

Destiny 2 Season 14 wird voraussichtlich Mitte Mai erscheinen.