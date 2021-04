Plants vs. Zombies: Zweiter Teil war nicht das, was viele Fans erwartet hatten

Plants vs. Zombies 2 war nicht das, was viele Fans von einer Fortsetzung des Strategiespiels erwartet hatten.

Plants vs. Zombies 2 war nicht das, was viele Fans von einer Fortsetzung des klassischen Strategiespiels erwartet hatten, denn es war voll von Mikrotransaktionen, die sich nach Meinung vieler Spieler wie eine Free-to-Play-Wand anfühlten. Der ursprüngliche Produzent des Spiels, Matt Johnston, hat sich nun dazu geäußert, was hinter den Kulissen vor sich ging, als diese Entscheidungen getroffen wurden.

In einem Interview mit MinnMax sagte Johnston, dass der Keim der Mikrotransaktionen in Plants vs. Zombies 2 Teil des ursprünglichen Designs war, mit der Idee der Pflanzenkost. Diese sollte Spielern, die sich abmühen mussten, ein Bein stellen, um ein bestimmtes Hindernis zu überwinden. Mitten in der Entwicklung wurde sein Team jedoch plötzlich gebeten, einen Ausschnitt des Spiels für das obere Management spielbar zu machen, aus Gründen, die er zu diesem Zeitpunkt nicht kannte. Und während das Team die Demo erstellte, äußerte er an diesem Punkt zum ersten Mal einige Vorbehalte gegenüber einem F2P-Modell.

„Wir glauben nicht, dass das möglich ist, ohne das Spiel zu zerstören“, erklärte Johnston. „Das Spiel ist dieses ineinander verwobene, akribisch von Hand ausbalancierte Set von voneinander abhängigen Komponenten. Jede Pflanze hat einen Zombie, von dem sie für diese Balance abhängt. Dafür zu sorgen, dass das Ganze in dieser perfekten Linie und dieser perfekten Erfahrung verwoben ist, war einfach ein magischer Trick, den man nicht durcheinanderbringen kann.“

Die Demo wurde vom Management gut aufgenommen, und kurz darauf wurde PopCap von EA übernommen. Zu diesem Zeitpunkt erfuhr Johnston, dass die frühere Demo dazu diente, EA als potenziellen Käufern eine Vorstellung davon zu geben, was mit dem Spiel los war. Irgendwann nach der Übernahme sagt Johnston, dass er vom damaligen EA-CEO John Riccitiello besucht wurde, der sagte, dass sein Kind – ein großer PvZ-Plan – die Idee von mietbaren Pflanzen vorgeschlagen hatte.

„Das ging gegen alles, was wir gerade gelernt hatten“, sagte Johnston. „Wenn man dieses verwobene Gewebe aus all diesen Elementen hat, zieht man eines heraus und die ganze Sache löst sich auf.“

Johnston sagte, dass er dafür plädierte, PvZ2 so zu lassen, wie es ist, und ein separates Free-to-Play-Spiel zu machen, das von Grund auf mit diesen Haken im Hinterkopf entwickelt wurde, damit es „nichts kaputt macht.“ Kurz darauf, so behauptet er, wurde er von dem Projekt abgezogen und später gebeten, die Firma zu verlassen.

PopCap’s Peggle-Serie sah ein ähnliches Ergebnis mit Peggle Blast, das auch starken Gebrauch von Mikrotransaktionen machte. Plants vs. Zombies hat sich seitdem in die Garden Warfare-Serie von Shootern abgespalten, die drei eigene Einträge hat, zusammen mit dem F2P-Sammelkartenspiel Plants vs. Zombies Heroes. Plants vs. Zombies 3 wurde in einigen Gebieten bereits als Soft-Launch veröffentlicht, ein endgültiges Veröffentlichungsdatum steht jedoch noch nicht fest. EA sagt, es hat „optionale Mikrotransaktionen, die Ihnen helfen können, die Progression zu beschleunigen.“