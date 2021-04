Outriders: Massives Update für Verbesserung der Multiplayer-Konnektivität und mehr

Entwickler People Can Fly hat den ersten großen Patch für Outriders skizziert, der einige Änderungen am Looter-Shooter vornimmt, darunter die Behebung von Stabilitätsproblemen und das Abschwächen einiger klassenspezifischer Fähigkeiten.

Ein großes Feature für das Spiel ist das Cross-Play zwischen Konsolen und PC, das wieder aktiviert wird. Ein Datum, wann dieses Feature freigeschaltet wird, wurde noch nicht genannt, da laut People Can Fly die Möglichkeit besteht, dass dieser kommende Patch früher als derzeit geplant erscheinen könnte. In jedem Fall wird Cross-Play nächste Woche aktiviert werden.

Ein weiterer Fix behebt den Inventar-Wipe-Glitch, wenn Spieler während einer Multiplayer-Session abstürzen. In einem Reddit-Post sagte People Can Fly, dass das Auftreten des Bugs „stark reduziert“ werden sollte, wenn der Patch live geht. Das Team arbeitet noch an der Wiederherstellung von Gegenständen, wobei ein genaues Datum noch nicht feststeht. Nur „die wertvollsten Stufen der verlorenen Gegenstände“, wie Epic und Legendaries, werden wiederhergestellt werden, sagte People Can Fly.

Das Team wird auch die Multiplayer-Konnektivität und Stabilität mit dem Update nächste Woche verbessern. Outriders sollte sich online stabiler anfühlen, die Verbindungsgeschwindigkeit sollte besser sein, und Abstürze sollten gemindert werden.

Rechtzeitig zum Wochenende veröffentlichte der Entwickler ein Update, das dem Spiel Cross-Play zwischen PC, PlayStation und mittlerweile auch Xbox Konsolen hinzufügen wird.

The @Xbox Patch is now available!

We would like to thank you all for your patience so far, but we're not done yet!

The teams are hard at work continuing to investigate reported issues on any aspect of the game.

— Outriders (@Outriders) April 10, 2021