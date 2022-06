Destroy All Humans! 2 Reprobed: Gameplay-Video zeigt verrückte Spielszenen

Destroy all Humans 2 Reprobed wird ein fantastisches, witziges und durchgeknalltes Remake des Originals. Schaut euch jetzt einige Gameplay-Szenen an!

Destroy All Humans! 2 – Reprobed erscheint im August und damit ihr euch schon einmal einen kurzen Eindrück von dem Spiel verschaffen könnt, gibt es hier einige Spielszenen zu sehen:

Im Remake zum Original aus 2006 wurde die Grafik sowie die Möglichkeit der Zerstörungen mit alten sowie neuen Waffen verbessert und erweitert. Beispielsweise ist es möglich, einfach ein Auto mit der Untertasse per Traktorstrahl aufzuheben, um es dann kurze Zeit später grundlos in die Weiten der Welt zu befördern. Oder für kurze Zeit einen größeren Bereich einfach schweben zu lassen, um es dann fallen zu lassen und dabei alles darunter zu zerschmettern. Auf dem Boden ist es zum Beispiel wiederum möglich, mit einer Probegun die Hirne eurer Feinde auszusaugen oder einer Lovepower Railgun die Menschen unkontrollierbar tanzen zu lassen.

Release-Termin ist der 30. August 2022. Ihr könnt das Spiel bereits vorbestellen:

Wer Destroy All Humans! 2 – Reprobed vorbestellt, wird umgehend mit dem neuen Multiplayer-Spin-off Destroy All Humans! Clone Carnage belohnt! In Clone Carnage können bis zu 4 Spieler im Online-Modus oder 2 Spieler im lokalen Multiplayer Zerstörung verbreiten. Clone Carnage kann ebenfalls separat erworben werden.