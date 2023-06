Destroy All Humans! 2 Reprobed: Singleplayer Edition ab sofort erhältlich

Die Destroy All Humans! 2 Reprobed Singleplayer Edition ist ab sofort für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.

Achtung, Bewohner des Planeten Erde! Hört eine großartige Bekanntmachung des mächtigen furonischen Imperiums! In einer ehrfurchtgebietenden Zurschaustellung unseres Großmutes gewähren wir euch, schwächliche Menschen, die aktuellste Manifestation unserer Gaben: Das vorzügliche Opus bekannt als Destroy All Humans! 2 – Reprobed „Single Player“ Edition ist ab sofort für die archaischsten und antiquiertesten eurer technologischen Relikte verfügbar: die „PlayStation 4“ und die „Xbox One“ (hier bitte ein arrogantes, alienhaftes Schütteln vorstellen).

Erst (in) das Geschäft, dann das Vergnügen

Bevor ihr euch den weltlichen Vergnügungen hingeben könnt, müssen die sterblichen Wesen eine Reise ins nächstgelegene Einkaufsparadies oder in die ewigen Weiten des Internets unternehmen. Dort sollen sie die käufliche Erwerbung von Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Single Player Edition vornehmen, die für die Bescheidene UVP in Höhe von 29,99 € angeboten wird. Dieser verschwindend geringe Beitrag gewährt dabei einen Hauch der überlegenen Ekstase, die selbst ein winziger Teil der furonischen Erhabenheit hervorruft.