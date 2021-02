Digital Showcase 2021: Alle Streams und Uhrzeiten der BlizzConline 2021

Die Eröffnungszeremonie der BlizzConline 2021 findet live um 23:00 Uhr unserer Zeit statt und wird rund eine Stunde andauern. Im Anschluss geht es dann mit World of Warcraft los.

„Den Auftakt macht die Eröffnungszeremonie am Freitag um 23:00 Uhr. Danach stehen euch sechs verschiedene Streaming-Kanäle zur Wahl: jeweils ein Kanal für World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch, ein Kanal für Strategiespiele, bei dem sich alles um StarCraft, Warcraft III: Reforged und Heroes of the Storm dreht – und der Blizzard-Kanal, auf dem ausgewählte Podiumsvorträge der anderen Kanäle ausgestrahlt werden.“