Autor:, in / Digital Showcase 2021

Wie wir bereits berichtet haben, wird das Summer Game Fest am 10. Juni 2021 zurückkehren. Mehr als 30 Partner werden die Fans dieses Jahr mit Videospiel-Neuheiten, Ankündigungen und Überraschungen versorgen. Und das ist längst nicht alles, denn weitere Informationen werden noch bekannt gegeben.

Das rein digitale Showcase, beginnt mit Kickoff Live am 10. Juni und wird von Geoff Keighley moderiert. Ein Auftritt von Weezer und The Day the Devs Indie Showcase runden das Event ab.