Digital Showcase 2021: NetEase Connect 2021 startet im Mai

NetEase Games gibt bekannt, dass sein jährliches Produkt-Launch-Event, die NetEase Connect 2021, am 20. Mai 2021 um 13.30 Uhr CET (12:30 Uhr BST) zum ersten Mal in englischer Sprache an ein internationales Publikum übertragen wird.

Zu den Highlights gehören die ultra-realistische Multiplattform-Rennsimulation Racing Master, die in Zusammenarbeit mit Codemasters entwickelt wird, das actionreiche Multiplayer-Schwertkampfspektakel NARAKA: Bladepoint von 24 Entertainment und die Mobile-Version des preisgekrönten postapokalyptischen Survival-Games Frostpunk von 11 Bit Studio.

NetEase Games wird während des Events brandneue Informationen und Bildmaterial zu kommenden Spielen sowie Neuigkeiten zu einigen ihrer vor kurzem veröffentlichten Produkte enthüllen.

Doch das ist noch nicht alles: Die Zuschauer können sich auch auf einige aufregende Weltpremieren bislang unangekündigter Titel freuen. Insgesamt werden auf der NetEase Connect 2021 13 Titel für PC, Konsolen und mobile Plattformen vorgestellt. Wer das Event bisher noch nicht auf dem Zettel hatte, sollte sich spätestens jetzt den 20. Mai dick im Kalender anstreichen.

Bereits seit 2015 stellt NetEase Games seine neuen Titel im Rahmen eines jährlichen Produkt-Launch-Events vor. Die Veranstaltung erfreute sich mit der Zeit immer größerer Beliebtheit bei den Spielern, da immer wieder neue und innovative Spiele vorgestellt wurden.

Aus diesem Grund hat sich NetEase Games dazu entschieden, das Event in diesem Jahr zum ersten Mal auf Englisch zu übertragen und so einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Die Premiere der NetEase Connect International findet am 20. Mai 2021 statt.

Die Show wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal und auf der offiziellen Facebook-Seite von NetEase Games am 20. Mai ab 13.30 Uhr CET (12.30 Uhr BST) übertragen. Interessierte sollten auf jeden Fall den Facebook-Auftritt von NetEase Games im Auge behalten. Dort gibt bereits ab dem 11. Mai Hinweise, welche Spiele auf der NetEase Connect 2021 vertreten sein werden. Dranbleiben lohnt sich also.