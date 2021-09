Disco Elysium: The Final Cut: Xbox-Version erscheint im Oktober

Wie wir bereits berichtet haben, hat die Pan European Game Information (PEGI) eine Einstufung von Disco Elysium für Xbox vorgenommen, was ein Hinweis auf einen bevorstehenden Release ist.

Inzwischen hat der Entwickler ZA/UM die Katze aus dem Sack gelassen: Disco Elysium: The Final Cut erscheint am 12. Oktober 2021 als digitale Version für Xbox Series X/S und Xbox One. Den dazugehörigen Eintrag im Microsoft Store könnt ihr euch hier ansehen.

Falls ihr lieber eine Packung mit Datenträger im Regal stehen habt, müsst ihr euch ein wenig länger gedulden: Ab dem 09. November 2021 könnt ihr physische Version ins Laufwerk schieben.

Disco Elysium: The Final Cut, das preisgekrönte Rollenspiel und Award-Gewinner bei The Game Awards, DICE, Game Developers Choice Awards, erscheint am 12. Oktober 2021 digital für Xbox. Die physische Edition wird am 9. November veröffentlicht.