DOOM Eternal: Kostenloser QuakeCon-Slayer-Skin verfügbar

Zur Feier der QuakeCon 2021 und der mit dem Event verbundenen drei Tage voller Panels, Turniere, Livestreams und mehr, dürfen sich Spieler von DOOM Eternal über spezielle thematische Items freuen.

Jeder Spieler der sich vom 19. August bis zum 2. September in den Shooter einloggt, erhält einen kostenlosen QuakeCon 2021 Slayer-Skin, ein Spielerabzeichen und ein Wappen für DOOM Eternal. Alle Items sind farblich passend zum Gaming-Event gehalten.

to celebrate #QuakeCon, sign in to DOOM Eternal anytime from now until 9/2 to receive these free login rewards pic.twitter.com/jw3WdlXEbI

— DOOM (@DOOM) August 19, 2021