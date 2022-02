Dragon Age 4: Executive Producer verlässt BioWare

Gary McKay von BioWare meldete sich in einem Blog-Beitrag auf der offiziellen Webseite zu Wort und gab weitere Informationen zum aktuellen Entwicklungsstatus bekannt.

Die gute Nachricht ist, dass sich Dragon Age 4 mitten in der Produktionsphase befindet. Die schlecht, dass Christian Dailey, der Executive Producer von Dragon Age 4, das Team verlassen hat.

Gary McKay gab bekannt: „Wie Sie vielleicht wissen, gibt es bei der Entwicklung eines Spiels verschiedene Phasen. Die erste ist die Konzept- und Vorproduktionsphase, in der ein Team an der kreativen Vision für das Spiel arbeitet und die technischen Grundlagen schafft – im Grunde die konzeptionelle und technische Blaupause für das Spiel. Iteration und Flexibilität sind hier der Schlüssel, da Ideen und Spielmechaniken vorgeschlagen, getestet und verfeinert werden. Sobald der Entwurf fertig ist, beginnt die Produktionsphase. In der Produktionsphase geht es um die Umsetzung des Entwurfs: Die Ideen werden in ein funktionierendes Spiel umgesetzt. Schließlich geht ein Team in die Alpha- und dann in die Beta-Phase, in der der Feinschliff erfolgt und die besonderen Dinge wirklich zum Leben erweckt werden.“

„Beim nächsten Dragon Age sind wir gerade mitten in der Produktion, und das ist ein tolles Gefühl. Unser Entwurf wurde letztes Jahr fertiggestellt, also konzentrieren wir uns jetzt darauf, unsere Vision zu verwirklichen: Erschaffung fantastischer Umgebungen, tiefgründige Charaktere, starkes Gameplay, eindrucksvolle Texte, emotionale Filmsequenzen – und vieles mehr. Der Plan für das Spiel ist klar, und das Team ist konzentriert.“

„Während wir unsere Reise fortsetzen, möchten wir Christian Dailey einen herzlichen Abschied von BioWare wünschen. Christian fing 2018 bei uns an und hatte einen großen Einfluss auf unsere Spiele und unser Führungsteam, zuletzt als Executive Producer bei der Entwicklung von Dragon Age. Die Spieleindustrie ist jedoch ständig im Wandel und manchmal wollen Leute gehen und neue Dinge ausprobieren – wir verstehen das, aber wir werden ihn als Freund und als Kollege vermissen.“