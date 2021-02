Dragon Age: Inquisition: Action-Adventure bald mit FPS Boost

Larry Hryb, alias Major Nelson, gab via Twitter bekannt, dass Dragon Age: Inquisition auf der Zielgeraden zum FPS Boost wohl ausgebremst wurde, aber Microsoft in den kommenden Wochen und Monaten mehr Informationen dazu und zu weiteren Spielen geben wird.

Titel, die in der ersten Auswahl von FPS Boost-unterstützten Spielen enthalten sind, sind Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 und Watch Dogs 2.

As with all best laid plans, things sometimes change at the last minute. Titles included in this first batch of FPS Boost supported games are Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4, and Watch Dogs 2. We’ll have more to announce in the coming weeks and months!

