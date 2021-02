Xbox Series X: Gemeinsames Projekt mit XboxPope angedeutet

Der für seine Spezial-Designs für Xbox-Konsolen und Zubehör bekannte XboxPope hat auf Twitter ein gemeinsames Projekt mit Xbox angedeutet.

Seinem Tweet zufolge hat er vor kurzem an einem Xbox-Meeting teilgenommen, bei dem es anscheinend um ein großes gemeinsames Projekt ging.

just finished My #Xbox Meeting oh boy this going to be fun and a huge project 🤔

— POPE (@POPeART_) February 18, 2021