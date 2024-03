Dune: Awakening: Beeindruckende Unreal Engine 5 Tech-Demo

Bei der State of Unreal während der GDC 2024 haben Epic Games und Funcom eine Dune: Awakening Unreal Engine 5.2 Tech-Demo gezeigt.

Funcom gab einen Einblick in die Spielmechanik ihres Open-World-Survival-Spiels Dune: Awakening, das von Denis Villeneuves rekordverdächtigen und von der Kritik gefeierten Dune-Filmen nach den Romanen von Frank Herbert inspiriert wurde.

Funcom berichtete auch, wie der zweifache Oscar-Gewinner und Kameramann Greig Fraser die Unreal Engine für die Planung und Vorproduktion von Dune: Part Two einsetzte, um zu zeigen, wie die Erzählprozesse bei der Entwicklung von Filmen und Spielen immer mehr verschmelzen. Sieh dir das Behind-the-Scenes-Video Dune: Awakening – Creating Worlds, From Book to Film to Game.