Dying Light 2 Stay Human: Nächstes Update macht das Spiel noch gruseliger

Im April veröffentlichte Entwickler Techland das Gut Feeling-Update für Dying Light 2 Stay Human, das neben anderen Aspekten auch das Kampfsystem überarbeitete, um es brutaler und gewalttätiger erscheinen zu lassen.

Aktuell befindet sich bereits das nächste Update für den Zombie-Titel in Planung, das im Frühsommer erscheinen soll. Diesmal wird der zweite Ableger der Dying Light-Reihe „noch gruseliger“, wofür die nächtlichen Abschnitte eine Überarbeitung erhalten, wie Lead Designer Tymon Smektala im Interview mit The Gamer erklärt:

„Horror ist ein großer Teil der DNA von Dying Light, also werden wir ihn auch in Zukunft als Teil der Erfahrung beibehalten. Unser nächstes Update, das für den Frühsommer geplant ist, zielt genau darauf ab – wir werden das Nachterlebnis ausbauen und es noch gruseliger machen. Wir hoffen, ein spannendes Erlebnis zu schaffen, das unsere Spieler dazu bringt, sich in die Hose zu machen. Wir haben vor, alle Register zu ziehen – Gameplay-Mechaniken, visuelle Tricks, Audio-Grusel. Macht euch bereit!“